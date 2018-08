Bejaarde voetganger zwaargewond 25 augustus 2018

Bij een verkeersongeval langs de Stasegemsesteenweg in Harelbeke is gisterenochtend iets over 9 uur een 90-jarige voetganger zwaargewond geraakt. A.C. wilde ter hoogte van De Gavers op het zebrapad de weg oversteken, maar door enkele grote bloembakken merkte een 78-jarige automobiliste uit Harelbeke de man te laat op. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan het been en is naar het ziekenhuis overgebracht. Een deskundige van het Kortrijkse parket onderzocht ter plaatse de precieze omstandigheden. (LSI)