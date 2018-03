Ballingenweg wordt heraangelegd 24 maart 2018

De Ballingenweg in Harelbeke wordt heraangelegd. De straat wordt sowieso al opengebroken, want het warmtenet zal door die straat aangelegd worden. Aan die werken wordt dus meteen een heraanleg gelinkt. "De voetpaden verkeren in een slechte toestand, de weginrichting is niet aangepast aan die van een fietsstraat, en er is nog geen gescheiden rioleringsstelsel aanwezig", zegt schepen Patrick Claerhout (N-VA). Het stadsbestuur investeert 20.000 euro in een studie. Tegen mei moet het dossier klaar zijn. (JME)