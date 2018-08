Babbel(b)uur-mobiel brengt buren samen 17 augustus 2018

Zorgbedrijf Harelbeke pakt uit met de Babbel(b)uur-mobiel, een aanhangwagen waarmee twee medewerkers en een aantal vrijwilligers van het Zorgbedrijf door Harelbeke trekken om de bewoners op een koffie te trakteren en hen dichter bij elkaar te brengen. "Het initiatief vloeit eigenlijk voort uit 'Kaffieplezier ip 't Plankier'", zegt OCMW-voorzitter Dominique Windels. "In het kader van ons ruimere project Hulste Bezorgd, hebben onze medewerkers twee jaar geleden alle 80-plussers van Hulste bezocht om hun noden in kaart te brengen. Met de koffienamiddag Kaffieplezier ip 't Plankier kwamen we met een 'koffiebar bakfiets' ook naar hén toe. Ze konden er informatie krijgen over de werking van ons Zorgbedrijf, en intussen ook even kennismaken met de andere mensen uit de buurt. Omdat dat zo aansloeg, hebben we het concept nu uitgebreid naar héél Harelbeke. De bakfiets hebben we ingeruild voor een ruimere Babbel(b)uur-mobiel, maar het concept blijft hetzelfde. We zijn van plan alle buurten van Harelbeke aan te doen. We nodigen uit via het infoblaadje van het Zorgbedrijf, maar eigenlijk is iedereen welkom. Op die manier helpen we inwoners van onze stad een beetje uit hun sociaal isolement. De medewerkers van het Zorgbedrijf zijn ook bereid om vragen te beantwoorden over de diensten die we aanbieden." (JME)