Auto over de kop na botsing 25 mei 2018

Langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke is gisteravond rond half zeven een voertuig over de kop gegaan. Een vrouw, A.C. uit Waregem reed met haar Dacia Sandero van het centrum van Harelbeke richting Kortrijk. Vermoedelijk werd de vrouw onwel, waarna ze aan de rechterkant van de weg tegen de geparkeerde Peugeot 207 van buurtbewoonster Melissa Lefever (28) reed. Na de klap ging de Dacia over de kop. De brandweer van de zone Fluvia had ruim een kwartier nodig om de automobiliste uit haar benarde positie te halen. De drukke Kortrijksesteenweg bleef zowat een uur plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. Zowel de Dacia als de aangereden Peugeot moesten getakeld worden. (LSI)