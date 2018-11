Auto al ruim twee jaar niet gekeurd 29 november 2018

Een 45-jarige vrouw uit Harelbeke heeft van de politierechter in Kortrijk een boete van 160 euro gekregen omdat haar wagen niet gekeurd was.





Op 9 december 2017 werd Nancy V. door de politie aan de kant gezet langs de N36, in Harelbeke. Toen de inspecteurs de boordpapieren van de wagen controleerden, stelden ze vast dat het keuringsbewijs van de wagen al verlopen was sinds juli 2016.





(VHS)