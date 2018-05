Asbestophaling wordt goedkoper IMOG WIL SNELLER AF VAN GEVAARLIJK BOUWMATERIAAL IN REGIO JOYCE MESDAG

16 mei 2018

02u32 0 Harelbeke Intercommunale Imog zal 150 ton asbestcement inzamelen tegen een gunsttarief. Op die manier wil het de hoeveelheid asbest in onze regio verminderen. Inwoners krijgen bij Imog ook beschermingskledij en een handleiding.

In gans Vlaanderen is naar schatting 2,1 miljoen ton aan schadelijke asbest te vinden in gebouwen. 15.000 ton daarvan werd verwerkt in scholen, 724.000 ton in bedrijven, 6.000 ton in overheidsgebouwen, 436.000 ton in de land-en tuinbouw, en 910.000 ton in huizen en appartementen.





In de hoop die afbraak wat te versnellen, pakt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij uit met een subsidie. "Imog heeft een projectvoorstel ingediend, specifiek gericht op particulieren, en wij werden geselecteerd", legt Johan Bonnier van Imog uit.





30 euro per ton

Dankzij die subsidie kan Imog asbestafval tegen een gunsttarief 150 ton asbestafval ophalen bij de inwoners thuis. "Tot nu mocht elke inwoner 200 kilogram gratis binnenbrengen op het recyclagepark. Elke 100 extra kilo kostte de inwoner 20 euro. Wie het asbest thuis wilde laten ophalen, betaalde daarvoor 236 euro per 1.000 kilogram. Voortaan zullen inwoners van de Imogzone nog maar 30 euro betalen per ton die bij hen thuis wordt afgehaald."





Beschermende kledij

Het gunstige tarief wordt enkel aangeboden aan particulieren.





"De afhaling kan aangevraagd worden op onze website. Daarna kan de inwoner een beschermend pak, maskertje en handschoenen afhalen. Hij krijgt ook een zak mee om het asbestafval in te verzamelen, en een handleiding over hoe je asbest veilig kan afbreken. Na afloop komt Imog alles ophalen." Wie gebruik wil maken van de goedkopere regeling, moet snel zijn. Want de projectperiode duurt 3 jaar en van zodra de kaap van de 150 ton wordt bereikt, vervalt het gunsttarief. "Vorig jaar kregen we 9 ton aan asbest binnen", zegt Koen Delie van Imog. "Dus we verwachten dat deze prijs toch wel een tijdje zullen kunnen aanbieden."





Op de jaarvergadering bij Imog kwamen gisteravond ook nog enkele andere thema's aan bod. De intercommunale onderzoekt onder meer de mogelijkheid om ergens op het grondgebied een mobipunt in te richten, waar onlinepakjes afgeleverd worden of elektrische wagens opgeladen kunnen worden. Imog onderzoekt ook de mogelijkheid om volgens het principe autodelen bestelwagens ter beschikking te stellen voor wie zijn afval naar het containerpark wil brengen.





Wat het pilootproject met de paarse PMD-zak in Waregem tot slot betreft, wordt nog meegegeven dat Imog het concept graag in het hele grondgebied zou invoeren. "Maar de onderhandelingen met Fostplus, voornamelijk over het financiële luik, zijn daarover nog niet rond."