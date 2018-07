Asbestinzamelactie succes 28 juli 2018

De asbestinzamelactie van Imog heeft een goeie start genomen. Dankzij een subsidie van de Ovam, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, kan Imog tegen een gunsttarief 150 ton asbestafval ophalen bij de inwoners thuis. Het project werd in mei gelanceerd en in een kleine twee maanden werden al 275 grote zakken verkocht. In die zakken past tot 1.000 ton asbestafval. Imog haalt deze op voor 30 euro. Imog vroeg tijdig de verhoging van haar quotum aan en hoopt op een spoedige goedkeuring bij Ovam. (JME)