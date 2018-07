Artiesten gezocht voor Putteke Winter 28 juli 2018

Provinciedomein De Gavers in Harelbeke zoekt artiesten voor het evenement Putteke Winter, dat op vrijdagavond 30 november wordt georganiseerd. Putteke Winter is een wandeling van 3,5 kilometer door de Gavers langs een 30-tal lichtinstallaties. De deelnemers volgen vrij het parcours en maken kennis met intieme en creatieve installaties waarbij licht en design centraal staan. De laatste jaren namen zo'n 10.000 bezoekers deel aan Putteke Winter. "De planning 2018 krijgt langzaam vaste vorm", zegt Toon Dooms "Bollen, cirkels en sferen vormen de rode draad dit jaar. Ben je creatief? Zit je vol goede ideeën? Werk je graag met licht en sfeer? Ben je bereid om je werk te tonen aan meer dan 10.000 mensen? Mail dan je kandidatuur in naar Toon Dooms, toon.dooms@west-vlaanderen.be."





(JME)