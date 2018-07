Arbeider verbrand door gemorste benzine 27 juli 2018

Een medewerker van het groenteam van de werkplaats De Waak in Kuurne liep gisteren kort voor de middag tweedegraads brandwonden op door ontvlamde benzine. Dat gebeurde op het wijndomein Oosthuys, achter het energietechniekbedrijf Vyncke, langs de Gentsesteenweg in Harelbeke.





Het slachtoffer was er samen met collega's aan de slag. Toen een grasmaaier moest gevuld worden met benzine, liep het verkeerd. De brandstof ontvlamde en dat zorgde voor een steekvlam. Eén van de medewerkers raakte gewond aan de linkerarm. In afwachting van de komst van een ziekenwagen zorgden de toegesnelde blussers ervoor dat de getroffen arm continu met water werd overgoten, om de gevolgen van de brandwonden zo klein mogelijk te houden.





Nadien werd de man voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Op het wijndomein staan sinds de zomer van 2011 duizend wijnstokken, chardonnay en pinot meunier. De flessen die gewonnen worden, komen niet in de handel. Ze zijn bestemd voor zakenrelaties, kennissen en de werknemers van Vyncke. (VHS)