Arbeider raakt vast met been in stoomketel IMOG 20 juli 2018

02u43 0

In het recyclagepark IMOG in Harelbeke kwam deze middag een Franse arbeider vast te zitten met zijn been in de stoomcabine. Het recyclagepark had de stoomcabine uitgezet om onderhoudswerken te laten uitvoeren door een onderaanneming. "Een arbeider van die onderaanneming die de werken uitvoerde, liet zich enkele meters naar beneden glijden tot hij met zijn been kwam vast te zitten in een trechter", zegt Koen Delie van IMOG. "Onze werknemers hoorden de man schreeuwen en verwittigden meteen de hulpdiensten." Het slachtoffer kreeg extra zuurstof toegediend. Na een uurtje slaagden de hulpdiensten erin de man uit zijn hachelijke positie te bevrijden. De arbeider bleef de hele tijd bij bewustzijn en raakte slechts lichtgewond. IMOG legt de stoomcabines zo'n drie keer per jaar stil om grondige renovatiewerken te laten uitvoeren. (AHK)