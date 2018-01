André en Diana zijn 60 jaar gehuwd 02u34 0 Foto Johan Anckaert

André Lootens (84) en Diana Roets (85) zijn ontvangen in het stadhuis van Harelbeke voor hun diamanten huwelijksjubileum.





André werkte van 1954 tot 1972 als leraar wetenschappen en wiskunde in het secundair onderwijs. Van 1973 tot en met 1993 was hij directeur in het secundair onderwijs. Nu is André sterk geëngageerd in het cultureel leven van de stad. Diana stond 33 jaar als lerares mode en kledij in het secundair onderwijs. Later gaf ze ook nog technische activiteiten. Haar hobby is ontwerpen(textiel).





(AK)