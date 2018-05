Aldi-winkel weer open 24 mei 2018

02u36 0

In Harelbeke is gisteren de Aldi opnieuw geopend in de Gentsesteenweg. De winkel werd uitgebreid met het naastgelegen pand en ging van 900 vierkante meter tot een oppervlakte van 1.250 vierkante meter, en telt 120 parkeerplaatsen voor de deur. "We hadden al een tijdje af te rekenen met plaatsgebrek in de vestiging daar. Ons assortiment is uitgebreider geworden en we hebben ook meer klanten nu", vertelt Dieter Snoeck, Corporate Communications Manager. "Toen we de kans kregen het pand naast onze Aldi, waar de winkel Charles Vögele gevestigd was, uit te breiden, hebben we dan ook niet geaarzeld." Even verderop in de straat, vlakbij de begraafplaats, werd een tijdelijke winkel ingericht in een tent. Klanten konden daar terecht vanaf 31 oktober, tot afgelopen weekend. Dana Vandekerkhove wordt de gerante, en zal met 15 medewerkers de winkel runnen. "De klant kan rekenen op een volledig vernieuwde winkel, ingericht volgens het allernieuwste Aldi-winkelconcept." En wat houdt dat nieuwe winkelconcept in? "We gaan voor winkels waar het aangenamer winkelen is en er meer nadruk ligt op verse producten. De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met topkwaliteit groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en een heldere ledverlichting." (JME)