Alcoholslot voor trucker die met motorfiets over de weg zwalpt VHS

21 maart 2019

17u35 0 Harelbeke Lorenzo W. uit Harelbeke mag de politierechter op z’n blote knieën danken. Ondanks vijf eerdere veroordelingen werd de man vrij licht gestraft nadat hij met z’n motorfiets over de weg zwalpte. Hij moet wel een alcoholslot installeren in zijn wagen.

Een politiepatrouille wreef zich vorig jaar op 5 augustus de ogen uit toen ze plots een motorrijder zagen die duidelijk dronken was. De inspecteurs slaagden erin de man aan de kant te zetten. Hij legde een positieve ademtest af en dat was niet voor het eerst. In totaal liep hij al vijf veroordelingen op in het verkeer, waarvan enkele voor sturen onder invloed van alcohol. De man werkt nochtans als vrachtwagenchauffeur en zou dus beter dan wie ook moeten weten dat drinken en rijden niet samengaan. De man kreeg een rijverbod van drie maanden maar de rechter toonde zich mild. Alleen de vijftien dagen van de onmiddellijke intrekking zijn effectief, de rest is met uitstel. De trucker moet wel 3.200 euro boete betalen en in zijn personenwagen een alcoholslot laten installeren voor één jaar. In de vrachtwagen hoeft dat niet.