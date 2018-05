Al halve eeuw Zeescouts in ...Harelbeke JEUGDBEWEGING VIERT VERJAARDAG MET TENTOONSTELLING JOYCE MESDAG

04 mei 2018

02u41 1 Harelbeke Jeugdbeweging Zeescouts Harelbeke viert zijn 50ste verjaardag met een feestweekend, dat dit weekend plaatsvindt. De vereniging, met thuisbasis in provinciedomein de Gavers, heeft 165 leden in de rangen.

De Zeescouts in Harelbeke werd in 1968 opgericht als alternatief voor de traditionele jeugdbewegingen. "We zijn eigenlijk niet zo anders dan gewone jeugdbewegingen", zegt oud-leider Nicolas Degry. "We organiseren óók spelletjes voor de kinderen, of knutsel- en kookactiviteiten. Dat doen we telkens op zaterdagmiddag. Het verschil is dat water de rode draad vormt in onze werking. We hebben vier eigen zeilboten, en die onderhouden we helemaal zelf. Onze leden leren ook onder meer kaartlezen en navigeren. Verder leren we hen wat er kan mislopen op het water en hoe ze daarmee moeten omgaan. Van zodra de kinderen 12 jaar oud zijn, leren we hen zeilen en roeien. Kinderen die jonger zijn, mogen een paar keer per jaar mee het water op met de oudere leden. De zee heb je eigenlijk niet nodig om een goed draaiende Zeescouts-afdeling op te richten. Met onze Gavers hebben we voldoende water in de buurt." De jaarlijkse kampen vormen het hoogtepunt voor de leden. "De drie oudste groepen trekken elke zomer op zeilkamp naar Nederland, onze 18-jarigen gaan telkens op buitenlands zeilkamp. Daar maken de Zeescouts herinneringen die ze de rest van hun dagen meedragen."





Opening vaarseizoen

Dit jaar vieren de Zeescouts het 50-jarig bestaan van hun vereniging. Vanavond wordt het feestweekend geopend met een receptie en een fuif, in het nieuwe lokaal DOK27. Zondag wordt het vaarseizoen plechtig geopend, met een barbecue, én een speeldorp waar alle kinderen, ook niet-leden, zich kunnen uitleven. "We hebben oude foto's en artikels verzameld uit de 50 voorbije jaren. In die tentoonstelling keren we onder meer terug naar 1993, toen we een zeilboot lieten maken in Friesland. Die is hier op de Gavers te water gelaten. Het is de eerste en enige keer dat zo'n boot hier op de Gavers heeft gevaren."





Zwarte bladzijde

In de tentoonstelling wordt ook aandacht geschonken aan die ene zwarte bladzijde uit de 50 -jarige geschiedenis van de Zeescouts. Op 11 mei 1983 kapseisde de zeilboot van de 15-jarige Karel Declercq. De vriend en leider die in dezelfde boot zaten, konden naar de kant zwemmen. Karel kwam echter niet boven, en hij werd enkele dagen later dood teruggevonden. "We hebben 49 prachtige jaren gehad met de Zeescouts", zegt Nicolas. "Maar het is onze plicht om ook even stil te staan bij die moeilijke periode. Dat doen we niet alleen in dit jubileumjaar: elk jaar zijn we met onze vereniging aanwezig op de herdenking van zijn overlijden. Hij krijgt een apart hoekje in de tentoonstelling, zodat iedereen die dat wil, zijn respect van betuigen aan Karel."