Al 200 handtekeningen verzameld op één dag BEWONERS STARTEN PETITIE TEGEN STRENGE CONTROLES BLAUWE ZONE JOYCE MESDAG

02u54 0 Henk Deleu Een aantal bewoners van het centrum in Harelbeke start een petitie tégen overdreven parkeerboetes. Harelbeke Een 6-tal bewoners uit het centrum van Harelbeke zijn gisteren gestart met een petitie tegen de vele boetes die uitgeschreven worden in de blauwe zone. Ze verzamelden op één dag al een 200-tal handtekeningen. "Onze bewonerskaart zou voor een ruimere zone moeten gelden dan enkel maar in onze eigen straat." , zegt Jordy Jonckheere.

Sinds het Marktplein volledig afgesloten is voor de werken die er de komende twee jaar plaatsvinden, moeten heel wat chauffeurs een andere plek zoeken om hun wagen te parkeren. In het centrum, in de omgeving rond het Marktplein en het station, geldt een blauwe zone. Tot voor kort werd daar echter maar héél sporadisch gecontroleerd, en daardoor hielden er zich maar weinig mensen aan de beperkte parkeerduur.





"Het stadsbestuur nam daarom een privéfirma onder de arm die de wagens in de blauwe zone moet controleren", legt buurtbewoner Jordy Jonckheere uit. "We begrijpen dat, handelaars in onze stad willen graag dat er parking is in hun buurt. De blauwe zone is ingevoerd voor een reden, en weggebruikers moeten er zich aan houden. Maar voor de buurtbewoners mogen ze toch wel wat minder streng zijn."





Bewonerskaarten

Er zijn bewonerskaarten in omloop, waarmee de automobilisten onbeperkt kunnen parkeren in de blauwe zones. "Maar die gelden enkel in je eigen straat. Wie dus in een straat woont met heel weinig parkeerplaatsen, heeft een probleem. Ik woon bijvoorbeeld in de Stationsstraat, waar er maar 6 plaatsen zijn voor de hele straat. Zet ik mijn auto net om de hoek, dan moet ik in theorie om de twee uur mijn wagen verplaatsen. Maar als je bezig bent met het huishouden, verlies je al snel de tijd uit het oog. Ze controleren zó gedreven, dat je vrij snel een boete onder je ruitenwissers vindt. Ik kreeg er bijvoorbeeld eentje toen ik maar 5 minuten te laat bij mijn auto aankwam."





Ruimere zone

Jordy deelde zijn ongenoegen vorige week op Facebook, en meteen bleken er heel wat andere bewoners met hetzelfde 'ei' te zitten. "Maar zuchten op Facebook, dat gaat niets veranderen. Daarom heb ik mensen opgeroepen om te helpen. We zijn gestart met een petitie die ik maandag aan de burgemeester ga overhandigen. Onze bewonerskaarten laten gelden in een ruimere zone dan alleen maar onze eigen straat, zou al een wereld van verschil betekenen. Ik heb vandaag al 120 handtekeningen verzameld."





"Akkoord, we kunnen onze auto een stuk verder parkeren, buiten de blauwe zone. Maar iedereen heeft zijn auto toch het liefst dichtbij", zegt Jordy. "En de bewoners van de zijstraten van de Overleiestraat, waar wij wonen, zien dat ook niet graag dat we de paar plaatsen die zijn hebben, ook inpalmen", zegt Eveline Byttebier, die 80 handtekeningen verzamelde op Overleie. Zij heeft intussen al 4 boetes, elk van 25 euro, gekregen.





Schepen Patrick Claerhout (N-VA) zal het thema komende gemeenteraadszitting maandag aansnijden, maar een tegemoetkoming zit er niet meteen in.





"Dankzij de strenge controles is er meer parkeerruimte vrij gekomen in het centrum, voor de handelaars, voor de bewoners, en voor zorgverstrekkers, enz. Alle bewoners overal in de blauwe zone laten parkeren, zal dat voordeel weer teniet doen, vrees ik."