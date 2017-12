Actiecomité tegen komst windmolens 02u35 0 Geert Vanhessche Veerle Verstraete (rechts vooraan) en enkele buren ondertekenen bezwaarschriften. Harelbeke Een 20-tal buurtbewoners hebben een actiecomité opgericht tegen de komst van twee windturbines op de grens tussen Zwevegem en Harelbeke. Engie-Electrabel wil die langs de autosnelweg E17 plaatsen, vlakbij de drie windturbines die het in 2011 al op de site Bekaert installeerde.

Het gaat om twee molens van 150 meter, en 3,5 megawatt, iets groter en zwaarder dan de drie huidige molens van 135 meter en 2 megawatt. Buurtbewoners krijgen de tijd tot 29 december om bezwaar in te dienen.





"De buurt ondervindt veel hinder van de drie windmolens die er nu al staan, we willen daar niet nog eens twee windmolens bij", zegt buurtbewoonster Veerle Verstraete. "Die windturbines maken een storend monotoon geluid, daarnaast hebben er ook nog enkele buurtbewoners last van de slagschaduw. We hebben niets tegen groene energie, maar er moeten toch betere locaties voor zijn, dan hier vlakbij een woonzone."





Om het andere buurtbewoners gemakkelijker te maken een bezwaar in te dienen, heeft Verstraete samen met een 20-tal andere buurtbewoners een actiecomité opgestart. "We hopen dat we met vereende krachten het verschil kunnen maken: intussen hebben we al zo'n 250 bezwaarschriften binnengekregen." Wie bezwaar wil indienen, kan doen via het mailadres leefbaarzwevegemharelbeke@gmail.com. "Dat kan echter alleen nog maar deze week, tot vrijdagmiddag. Wie dat nu niet doet, kan op geen enkel moment meer in het verdere traject zijn mening geven."





Maatregelen

"Wij waren nog niet op de hoogte dat er klachten waren over de bestaande 3 windmolens", zegt Olivier Desclée, woordvoerder bij Engie-Electrabel.





"We gaan sowieso maatregelen nemen om de huidige overlast te beperken, en plannen ook metingen om de impact van die ingrepen in kaart te brengen. De windmolens die we nu plannen zijn inderdaad iets groter, maar ze zouden ook verder gebouwd worden van de woningen dan de huidige molens: op 550m afstand in plaats van 250-350m nu. We zijn zeker bereid om naar de buurtbewoners te luisteren."