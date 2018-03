Actiecomité gaat in beroep tegen windmolens 24 maart 2018

02u57 0 Harelbeke De actiegroep Leefbaar Zwevegem-Harelbeke zal beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning die de Provincie heeft toegekend aan Engie-Electrabel voor het plaatsen van twee windturbines langs de autosnelweg E17.

Ze komen vlak bij de drie windturbines die sinds 2011 al op de site Bekaert staan en de vier windturbines in het industriepark Evolis. "De bewoners van de 500 woningen in de buurt van de windmolens die er nu al staan, vinden dat er nu al te veel overlast is", zegt Veerle Verstraete. "Het feit dat de huidige windmolens er kwamen zonder veel bezwaren en er nu meer dan 300 bezwaren opduiken zou bij de overheden een belletje moeten doen rinkelen. Nadat we even gepolst hebben bij buurtbewoners blijkt dan ook dat er een ruim draagvlak is om de bouwvergunning aan te vechten. We zullen dan ook de nodige stappen nemen om beroep in te dienen bij minister Joke Schauvliege. (JME)