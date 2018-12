Aanrijder vier geparkeerde voertuigen geklist LSI

04 december 2018

19u35

Bron: LSI

Dankzij enkele alerte getuigen slaagde de politie van de zone Gavers erin een automobilist te klissen die zondagavond rond 22 uur in de Kortrijksestraat in Harelbeke vier geparkeerde voertuigen aanreed op een parking en vluchtmisdrijf pleegde. De automobilist zal zich later voor de politierechter moeten verantwoorden.