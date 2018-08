Aanleg warmtenet in Vlasstraat 31 augustus 2018

02u39 0

De Kuurnebrug is deze week afgesloten voor werken in het kader van het warmtenet. De restwarmte van afvalintercommunale Imog zal worden gebruikt om enkele stadsgebouwen in het centrum van de stad te verwarmen, en daarvoor moeten de nodige leidingen gelegd worden. De leiding volgt het traject van de Leie, langs de Tweebruggenstraat en de Vrijdomkaai, maar aangezien de leiding ook de Vlasstraat moet dwarsen, is de Kuurnebrug deze week onderbroken. (JME)