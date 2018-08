Aangrijpend afscheid met 'Min moaten' HONDERDEN ROUWENDEN VOOR 'WINKY' EN 'BOONE' NA QUADONGEVAL OP KOS LIEVEN SAMYN

20 augustus 2018

02u23 0 Harelbeke Op de tonen van Filip Kowliers 'Min moaten': zo is zaterdag in het crematorium in Kortrijk afscheid genomen van Kevin Vanterwyngen (29) uit Zwevegem en Frederic Boone (31) uit Harelbeke. 'Winky' en 'Boone', werkmakkers en gezworen kameraden, verongelukten op het Griekse eiland Kos met hun quad.

Honderden familieleden, collega's, maar vooral vrienden kwamen naar de afscheidsplechtigheid afgezakt. Aan de hand van persoonlijke getuigenissen en tientallen foto's haalden ze herinneringen op aan het duo dat op 30 juli om het leven kwam. Liedjes uit hun afspeellijsten of met een betekenis doorspekten de dienst, zoals 'I'll be missing you' van Puff Daddy. 'Always loved, never forgotten, forever missed', klonk de boodschap. "'Zolang we leven, gaan we 'buzze' geven'. Dat was jouw motto en dat zullen we ook proberen te doen", aldus Frederiks zus Silvie en broer James. "Moesten we naar de hemel kunnen reizen, zouden we die reis onmiddellijk boeken. We zullen je missen, op zondagnamiddag in de zetel, op zotte maandag,...", klonkt het. "Je laatste reis kwam veel te vroeg", sprak vriendin Wendy. "Geen feestje zal nog hetzelfde zijn", stelde vriend Pieter.





Op de vele foto's van Boone en Winky samen, één constante: levensvreugde en plezier. 'Min moaten' van Filip Kowlier galmde hartverscheurend door de luidsprekers van het crematorium dat ook de onthaalruimte moest gebruiken, omdat de aula tot de nok gevuld was met rouwenden. Kevin Vanterwyngen had in zijn leven al wat tegenslagen gekend, onder meer toen zijn moeder Nadine in 2009 om het leven kwam bij een brand. "Je had telkens je rug gerecht. Je was een harde, maar met het hart op de juiste plaats", loofde neef Anthony. "Net op het moment dat alles in de plooi viel en dat je een droom kon waarmaken, op reis gaan, gebeurde dit."





Rollercoaster

"Na het verlies van papa en later ook mama blijf ik als enige van het gezin over en dat doet pijn", zei Kevins drie jaar oudere 'zusterke' Delphine. "Ik zal je missen en je blijft voor altijd in mijn hartje. Nog steeds kan ik niet geloven jou niet meer te zien of te horen. Het ga je goed hierboven." 'Life goes on', zong 2Pac. Op de tonen van Wiz Khalifa's 'See you again' zorgde Zaniboo, de Zwevegemse werkgever van beide boezemvrienden én collega's, voor een herdenkingsfilmpje met tal van foto's en ook een ritje op een rollercoaster van beiden. Om de herinnering aan Frederic en Kevin levendig te houden en steun te geven aan iedereen die iemand verloor.





Bekijk het filmpje op www.hln.be/winkyboone