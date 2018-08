86-jarige man sinds gisterenochtend vermist 29 augustus 2018

02u41 0 Harelbeke In Harelbeke is sinds gisteren de 86-jarige Octave Sabbe vermist. De bejaarde man verliet gisterenochtend om 8 uur zijn huis in de Iepersestraat in Harelbeke, sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Toen een familielid de man kwam opzoeken, was er niemand thuis. Meteen werd de politie verwittigd. Octave is ongeveer 1 meter 70 lang en slank gebouwd. Hij heeft grijs haar en een snor. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lichtgrijze broek, een donkerblauw hemd, bordeaux kousen en zwarte schoenen. Hij droeg ook een gouden ketting met kruisje. Het parket kwam gisterennamiddag ter plaatse om de man op te sporen. Ook de cel vermiste personen werd opgetrommeld. Een helikopter van de politie zocht het gebied rond de woning van de man af. Ook het duikteam van de brandweer zocht naar de man op het kanaal. Hebt u Octave Sabbe nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800/30300. U kan mogelijke tips ook sturen via e-mail naar opsporingen@police.belgium.eu. (AHK)