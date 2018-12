7.000 bezoekers voor musical The Wiz Joyce Mesdag

30 december 2018

Toneelgroep Arte Del Sueño heeft dit weekend de twaalfde van 23 voorstellingen gespeeld van de musical ‘The Wiz’. Maar liefst 7.000 bezoekers hebben een ticketje gekocht voor een van deze voorstellingen in CC Het Spoor in Harelbeke. De musical The Wiz is gebaseerd op het verhaal van ‘The Wonderful Wizard of Oz’. Er werken 150 mensen aan mee. Opmerkelijk is dat deze tickets steeds sneller uitverkocht raken, zelfs voor de organisatie de pers erbij haalt. “Als de ticketverkoop start, wordt het dubbel zo spannend”, zegt Tom Desmet, coördinator. “Het doet deugd om te merken dat onze tickets jaar na jaar sneller de deur uitgaan. Daaruit besluiten wij dat we heel veel mensen kunnen boeien met onze voorstellingen en dat zij er even hard van genieten als wijzelf.”