60.000 euro naar studie en ontwerp van paviljoen 27 november 2018

02u27 0 Harelbeke De gemeenteraad van Harelbeke heeft 57.851 euro vrijgemaakt voor de studie en het ontwerp van een paviljoen langs de Vrijdomkaai. Het architectenbureau dat het simulatiebeeld maakte, ECTV, zal ook het uiteindelijke ontwerp maken.

Het paviljoen komt vlak naast het Marktplein, dat momenteel vernieuwd wordt. Het ontwerp van ECTV zal wellicht heel dicht bij het simulatiebeeld aanleunen, al werd intussen beslist dat het gebouw twee verdiepingen krijgt. De CD&V-fractie uitte een aantal verzuchtingen op de raadszitting. Zo vonden de raadsleden het jammer dat het dure gebouw niet meer functies krijgt.





"Uiteindelijk investeer je bijna een miljoen euro, dan moeten er meer publieke functies in het ontwerp zitten", zegt Pattyn. Ze stelden zelf voor om er de toeristische dienst in onder te brengen. "Er is nog niets beslist", zegt schepen Claerhout. "Die studie zal alle mogelijkheden onderzoeken." Verder meent de fractie ook dat de kandidaat die uiteindelijk de horecazaak zal openen in het paviljoen, te veel mee mag beslissen over wat er daar mag komen. Maar dat vindt Claerhout logisch. Helemaal zeker dat het paviljoen er komt, is het overigens niet. "Als alle kandidaten om de horecazaak uit te baten afhaken, dan komt het er niet."





CD&V onthield zich uiteindelijk bij de stemming. Een geste wellicht voor de toekomstige coalitiepartner toe, want mocht de CD&V tegen gestemd hebben, had de partij het punt nog kunnen tegenhouden, gezien schepen Jacques Maelfait en burgemeester Alain Top niet aanwezig waren op de raad.





(JME)