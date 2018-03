5.000 vips genieten van E3 KOERS SCOORT MET STERRENCHEFS EN BLOEMENMEISJES JOYCE MESDAG

24 maart 2018

02u57 0 Harelbeke Enkele duizenden mensen genoten gisteren op de eerste rij van wielerwedstrijd E3 Harelbeke. Maar liefst 5.000 vips werden in de watten gelegd. "Maar E3 blijft in de eerste plaats nog een wielerfeest voor de gewone man", klinkt het bij de organisatie. Op het podium verschenen 4 bloemenmeisjes in plaats van 2, als reactie tegen een einde van de traditie.

Dat Harelbeke gisteren het centrum was van de wielerwereld, kon je van 's morgens vroeg al merken op de radio. Radiozender MNM streek neer in het Blue Woods Hotel in Deerlijk om er live uit te zenden. De wielerploeg van Lotto-Soudal, die onder meer Tom Boonen in de rangen heeft als adviseur, heeft het hotel uitgepikt als vaste stek voor de wielerklassiekers. Radiopresentatoren Peter Van de Veire en Julie Van den Steen schoven onder meer mee aan de ontbijttafel met de renners, en lieten een mecanicien aan het woord over zijn werk voor de ploeg.





E3 is hét vipgebeuren bij uitstek, en dat was gisteren niet anders. Een recordaantal vips, 5.000, liet zich gisteren in de watten leggen. De vier sterrenchefs Sergio Herman, Maarten Bouckaert, Gilles Joye en Filip Claeys trakteerden een groot deel van hen in de viptent op de E3 Arena op 'showcooking'. "We doen verschillende wielerwedstrijden aan als vip, en die van E3 steekt er toch met kop en schouders bovenuit", zegt Guido Paridaens.





Volksgebeuren

"Maar toch willen we benadrukken dat E3 Harelbeke in de eerste plaats een volksgebeuren is, waar we vooral de gewone mens niet uit het oog willen verliezen", zegt Jacques Coussens. "Onze vipverkoop zorgt ervoor dat we een gratis programma kunnen aanbieden aan iedereen, met gratis frietjes, gratis optredens van onder andere Gers Pardoel, Laura Tesoro, Gene Thomas, Brahim, Miguel Wiels..."





Op de eerste rij bij het podium stonden Bjorn Christiaens uit Stasegem met dochter Lucy en zoon Sep. "Lucy wilde heel graag Laura Tesoro zien", zegt Bjorn. "We zijn er graag bij op E3, voor de sfeer en alles dat errond wordt georganiseerd."





Traditie

Tijdens de podiumceremonie waren er niet minder dan 4 bloemenmeisjes. Alycia Vandenabeele, Femke Herygers, Elise Plaisir en Cameron Vandenbroucke, dochter van Frank Vandenbroucke mochten voor het straaltje zonneschijn zorgen op het podium gisteren. "De bloemenmeisjes vormen een mooie traditie die wij in eer willen houden", zegt Jacques Coussens. "Niet alleen voor deze editie maar ook voor de volgende edities."





Het was Angeline Debrabandere uit Harelbeke en Filip Hellyn uit Bavikhove alvast opgevallen dat de meisjes op het podium sterk vertegenwoordigd waren. "Maar we hebben niets tegen de gewoonte om bloemenmeisjes in te zetten, we vinden het een mooie traditie."