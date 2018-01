463 handtekeningen, en toch haalt petitie niets uit 02u25 0 Deleu Inwoners trokken- gewapend met een petitie- naar de stad. Ze vroegen om hun bewonerskaarten ook in andere straten geldig te maken, maar vingen bot. Harelbeke De petitie die enkele inwoners uit het centrum van Harelbeke hebben georganiseerd tegen de strenge controles in de blauwe zone, zal niets uithalen. Dat maakte bevoegde schepen Patrick Claerhout duidelijk. "Er zijn gewoon te veel bewoners voor het aantal parkeerplaatsen", legt hij uit.

Sinds de stad een privébedrijf betaalt om te controleren of automobilisten zich aan de beperkte parkeerduur houden in de blauwe zone in Harelbeke, krijgen veel inwoners geregeld boetes. De trekker van de petitie, Jordy Jonckheere, had het spreekrecht ingeroepen in de gemeenteraadszitting maandagavond.





"Onze bewonerskaarten zijn enkel geldig in onze eigen straat. Als er geen plaats is in onze eigen straat, en we in een andere straat moeten parkeren, moeten we onze wagen om de twee uur verplaatsen. Als je de tijd uit het oog verliest, riskeer je al een boete. We zouden vragen dat onze parkeerkaarten ook in omliggende straten geldig zijn, dat zou al veel oplossen. Per woning zou ook een tweede kaart verkregen moeten kunnen worden. En parkeerplaatsen met een korte parkeerduur van 30 minuten, zoals in Kortrijk, zouden een goede zaak zijn voor de handelaars."





463 inwoners van Harelbeke hebben de petitie ondertekend. Schepen Patrick Claerhout (N-VA) bedankte Jonckeere voor zijn tussenkomst, maar de stad zal niets ondernemen naar aanleiding van de petitie. "Er zijn gewoon te veel bewoners voor het aantal parkeerplaatsen", zegt Claerhout. "Door iedereen een kortere parkeerduur op te leggen, geven we méér bewoners, werknemers, klanten en hulpverstrekkers de kans om 2 uur dicht bij hun woning of bestemming te parkeren, dan wanneer er geen blauwe zone van kracht zou zijn. We kunnen onmogelijk iedereen een bewonerskaart geven. Er is gratis parkeermogelijkheid in de Noordstraat, de Kortrijkstraat, aan CC Het Spoor, waar onbeperkt, gratis in het centrum geparkeerd kan worden."





(JME)