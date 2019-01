29-jarige man riskeert 12 maanden cel

voor heroïnehandel Alexander Haezebrouck

28 januari 2019

Een 29-jarige man uit Harelbeke riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden voor de verkoop van heroïne. De politie kwam de man op het spoor nadat de eigenaar van een appartement aan de deur vaak lawaai hoorde en een chemische geur vaststelde. En dat terwijl zijn huurster in de gevangenis zat. De politie voerde een huiszoeking uit en vond 18 bollen heroïne. De agenten troffen ook beklaagde Abdelaziz A. aan in bad terwijl hij heroïne vast had. De man zei dat hij enkel heroïne gebruikte. Maar toen de politie zijn gsm controleerde, stelden ze vast dat de man ook vaak verkocht. Het parket schat het vermogensvoordeel van de heroïnehandel op 12.531 euro en vraagt om dat bedrag verbeurd te verklaren. Abdelaziz A. stuurde maandagmorgen zijn kat naar de rechtbank. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 8.000 euro. Vonnis op vier februari.