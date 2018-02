250 leerlingen gestart op tijdelijke locatie 21 februari 2018

02u40 0 Harelbeke De 250 leerlingen van de Basisschool Zuid in Harelbeke krijgen sinds deze week les in enkele lokalen van het VTI en in containers vlakbij de sporthal aan de overkant van de straat.

Hun school wordt vervangen door een nieuwbouw, en tot die klaar is, moesten ze dus uitwijken naar een tijdelijke locatie. Afgelopen krokusvakantie werden alle spullen verhuisd.





"De leerlingen zijn deze week goed gestart", zegt schepen Patrick Claerhout (N-VA). "We hebben een aantal kiss en ride-plaatsen voorzien, en ook aan het Forestierstadion kan vlot geparkeerd worden. Deze week krijgt de gemachtigde opzichter de hulp van een politieagent, zodat er op beide kanten van de weg hulp voorzien is."





De oude school maakt plaats voor een nieuw gebouw met 6 kleuterklassen, een polyvalente zaal, 12 lagere klassen, 2 zorgklassen, een leraarskamer en crealokaal. Enkel de Zuiderkouter en de turnzaal wordt behouden.





"De afbraakwerken worden deze week gestart", zegt schepen Claerhout. "We hopen het nieuwe schooljaar 2019-2020 in het nieuwe gebouw te kunnen starten."





100.000 euro

Het stadsbestuur maakt zo'n 100.000 euro vrij voor de huur van 6 tijdelijke containers en een sanitair blok. De kostprijs van de school zelf: 6 miljoen euro





(JME)