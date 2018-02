250 leerlingen geëvacueerd na gaslek in klas 24 februari 2018

De vrije Basisschool Mariaschool in de Schoolstraat in Harelbeke werd gisterennamiddag iets voor 15 uur volledig ontruimd na een gasgeur in een klas. "Nadat we de klas hadden verlucht, was de geur nog altijd niet weg", vertelt directeur Ruben Seynhaeve. "Daarna hebben we beslist om de brandweer te bellen en de leerlingen te evacueren. Vanuit de noodcentrale kregen we de opdracht om alle leerlingen over te brengen naar het Cultureel Centrum Het Spoor." De brandweer snelde ter plaatse en voerde metingen uit, maar vond niets.





"Uiteindelijk bleek het vals alarm te zijn", zegt de directeur. "Van waar de geur kwam, weten we niet. Gelukkig was het maar dat, want er was toch even paniek." De leerlingen konden na een klein halfuur opnieuw naar de school om hun spullen op te halen. Meteen daarna konden ze ook naar huis.





(AHK)