24-jarige motorrijder overleden aan verwondingen 31 augustus 2018

02u39 0 Harelbeke De 24-jarige motorrijder die vorige week woensdagavond in de Keizersstraat tegen een vrachtwagen reed, is overleden.

Mathias Desmedt kwam door de aanrijding zwaar ten val en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar vocht hij enkele dagen voor zijn leven, maar overleed uiteindelijk toch zondag aan zijn verwondingen.





Spandoek

De Stasegemse jongeman was sympathisant van jongeren- en muziekwerking De Stroate en jarenlang een fervente fan van voetbalclub KV Mechelen. De vrienden van Desmedt zamelen nu geld in zodat ze een spandoek kunnen maken om hun kameraad te eren. De tifo wordt uitgerold tijdens de wedstrijd van nu zondag, tussen KV Mechelen en Tubeke. De begrafenis vindt zaterdag om 10 uur plaats in CC Het Spoor.





(AHK)