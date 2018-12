18 maanden cel voor cannabishandel en bezit drugs tijdens verkeerscontrole Alexander Haezebrouck

03 december 2018

19u09

Een 38-jarige man uit Harelbeke is andermaal veroordeeld voor drugsfeiten. Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden omdat hij in zijn woning een cannabishandel had opgezet. Ook zijn vriendin, Ariane V. (44) is veroordeeld tot zes maanden cel omdat zij ook soms drugs leverde als Ronny W. er niet was. Toen de politie op 16 november vorig jaar bij de man binnen viel en hem zei dat hij naar de gevangenis ging, haalde hij prompt een plastiek fles je uit en slikte de inhoud daar van in. In het flesje stak 25 gram speed. Ronny W. zei dat als hij naar de cel ging, hij er dan even goed een eind wilde aan maken, maar de man stierf niet. Op 25 juni werd Ronny W. op de weg aan de controle onderworpen. Hij bleek opnieuw in het bezit te zijn van 13 gram cannabis en 24 gram amfetamines, hiervoor kreeg hij nog eens zes maanden gevangenisstraf er bovenop, 18 maanden dus in totaal. Op één dag kreeg Ronny W. dus twee vonnissen om de oren. Ook vorig jaar werd hij al twee keer veroordeeld voor een fietsdiefstal en opzettelijke slagen aan zijn vriendin.