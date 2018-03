16.000 euro voor dimmers 24 maart 2018

02u55 0

Het stadsbestuur investeert 16.528 euro in dimmers voor het cultuurcentrum. "Verschillende dimmers van het cultuurcentrum, theatertechnisch materiaal, zijn al kapot gegaan of zijn in slechte staat", zegt schepen Annick Vandebuerie (N-VA). (JME)