15 maanden cel voor overval Pizza Hut Alexander Haezebrouck

11 maart 2019

Een 21-jarige jongeman uit Waregem is veroordeeld tot 15 maanden effectieve gevangenisstraf voor de diefstal van de kluis bij de Pizza Hut langs de Gentsestraat in Harelbeke in 2016. Z. A. kwam op 28 juni 2016 met een bivakmuts en een pistool de Pizza Hut binnen. Hij richtte het pistool op de verkoper en vroeg naar de kluis. De verkoper twijfelde niet en gaf hem de kluis mee met zo’n 4.500 euro in. Daarna vertrok de overvaller met zijn brommer via het jaagpad weg. De verkoper kon de politie snel alarmeren en die zetten op hun beurt de achtervolging in. De bromfiets werd al snel teruggevonden op een paar honderd meter van de woonplaats van Abdeljalil Z.. Naast de bromfiets lag de bivakmuts en de kluis. Op de bivakmuts werd het DNA gevonden van de 21-jarige jongeman, toch bleef hij in zijn verhoren ontkennen. De rechter geloofde hem dus niet en veroordeelde hem tot een effectieve celstraf.