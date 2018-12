111 bomen gerooid, maar: er komen nieuwe in de plaats Joyce Mesdag

07 december 2018

Deze week worden 111 bomen gerooid in de Politieke Gevangenenstraat. Het gaat om de bomen aan de beide kanten van de weg, tussen de Venetiëlaan en de Generaal Deprezstraat, over een afstand van een kilometer. “De bomen worden ten eerste gerooid in het kader van een groter project, waarbij niet alleen de industriezone Harelbeke-Zuid, maar ook het wegprofiel van de Politieke Gevangenenstraat heraangelegd”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “Om de werken efficiënt te laten verlopen, moet er plaats gemaakt worden. De positieve keerzijde van de medaille is dat er een veilig voet- en fietspad komt met daarnaast een berm met nieuwe, klimaatbestendige bomen afgewisseld met parkeerplaatsen. Daarnaast staan de huidige bomen te dicht bij de rooilijn, waardoor ze schade berokkenen aan de aanliggende woningen. De nieuwe bomen krijgen ondergrondse groeiruimte, zodat we die problemen vermijden. Komt daarbij dat de gangbare snoeiwijze in het verleden de bomen jammer genoeg schade toebracht. Met de nieuwe technieken vermijden we dit in de toekomst. Om helemaal positief te eindigen: in de heraangelegde industriezone komen er een groot aantal bomen bij.”