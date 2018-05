1.100 jongeren met beperking sporten dankzij 'Onbeperkt wild' 18 mei 2018

Ruim 1.100 jongeren met een beperking hebben zich de voorbije twee dagen uitgeleefd in natuurdomein de Gavers en sporthal de Dageraad in Harelbeke en de site Transfo in Zwevegem.





De sportdienst van Zwevegem en Harelbeke sloegen de handen in elkaar voor het evenement Onbeperkt Wild. Er waren gisteren 300 jongeren te gast in Harelbeke, en nog eens 300 in Zwevegem. Eergisteren kwamen er ook al 580 jongeren sporten. Ze konden kiezen uit uiteenlopende disciplines, van taekwondo, boogschieten en paintball, tot zwaardvechten, rolstoeldans, curling en minigolf. Foto Deleu