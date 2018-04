"Werken pas aangekondigd toen ze al gestart waren" 20 april 2018

De buurtbewoners uit de omgeving van het kruispunt Spinnerijstraat Venetiëlaan zijn onvoldoende geïnformeerd over de werken daar. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Patrick Claerhout (N-VA) op een vraag van oppositieraadsid Hannes Byttebier (CD&V). Bij een eerste fase kregen de buurtbewoners pas drie dagen nadat de werken gestart waren, een brief in de bus om de werken aan te kondigen. Bij een tweede fase volgde zelfs helemaal geen communicatie.





"Het zou toch handig zijn dat bewoners en handelaars zich kunnen voorbereiden als er werken aankomen", zegt Byttebier. "Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de buurtbewoners te informeren vlak voor de start van werken", zegt schepen Claerhout. "Bij die werken is dat inderdaad niet gebeurd zoals het hoort, en we hebben de aannemer daar ook over aangesproken. We onderzoeken op welke manier we die regel dwingender kunnen maken. In elk geval hebben we nu de aannemers van de werken daar gevraagd welke werken ze wanneer plannen uit te voeren, zodat wij zelf alvast de grote lijnen kunnen doorgeven aan onze bewoners." (JME)