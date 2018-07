"We waren pas op reis vertrokken" WONING JONG KOPPEL ONBEWOONBAAR NADAT BESTUURDER GEVEL RAMT ALEXANDER HAEZEBROUCK

28 juli 2018

02u43 0 Harelbeke De eerste nacht op vakantie in Spanje opgebeld worden door je ouders om te zeggen dat een auto in je gevel is gereden. Dat is wat het jonge koppel Joyce en Jan uit Harelbeke gisteren meemaakten. "Het huis is onbewoonbaar, van de reis gaan we proberen nog een beetje te genieten", vertelt Joyce.

Een enorme klap was het, omstreeks 3.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. "Meteen zijn heel wat buurtbewoners naar buiten gekomen", vertelt een buurvrouw in de Kortrijksesteenweg waar het ongeval gebeurde. De bestuurder S.B. (21) uit Kuurne kwam met zijn Mercedes vanuit het centrum van Harelbeke gereden en ramde vlak na de parkeerplaatsen, waar de rijbaan splitst, tegen de gevel van de huurwoning.





Tegenovergestelde richting

"Zijn auto was volgens mij total loss en stond met zijn neus in de tegenovergestelde richting van waar hij kwam. De bestuurder, een jongeman, stapte uit en kwam mij om een glas water vragen." De hulpdiensten snelden ter plaatse om de jongeman en de buurtbewoners te helpen. "Door de klap is de gevel zeker zo'n tien tot twintig centimeter verschoven en was een gaslek ontstaan", vertelt Evy Goeminne, de mama van Joyce. "Naar het schijnt zou de bestuurder al van in het centrum van Harelbeke gezwalpt hebben met zijn Mercedes. Hij moet toch enorm snel gereden hebben om zoveel schade aan te richten. Blijkbaar had hij ook gedronken. Maandag zal de burgemeester de woning onbewoonbaar verklaren.





De jonge huurders van de woning Joyce en Jan waren nog maar net vertrokken naar Lloret De Mar. "Donderdagnamiddag zijn we opgestegen richting Spanje", vertelt Joyce.





Wakker gebeld

"Mijn mama belde me om 5.30 uur wakker om het nieuws te melden. Mijn eerste gedachten gingen uit naar onze twee katten. Gelukkig zijn ze allebei ongedeerd gebleven. Genieten van onze vakantie in Spanje is op dit moment moeilijk natuurlijk. We hebben gekeken om vroeger terug naar huis te keren, maar de eerste vlucht is pas zondag. Aangezien we donderdag terugkeren, hebben we besloten om toch hier te blijven. We wonen nog maar sinds oktober in dat huis. Donderdag keren we terug naar huis maar waar we zullen slapen weten we nog niet. "Deze namiddag hebben we nog een afspraak met het OCMW om een crisiswoning te kunnen verkrijgen", vertelt opa Freddy Goeminne die gisteren ook de schade kwam opmeten.