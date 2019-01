"We gunnen elkaar het kroontje van harte" VIER MISS BELGIË-FINALISTES KOMEN UIT WEST-VLAANDEREN Joyce Mesdag

12 oktober 2018

07u28 4 Harelbeke De kans dat de volgende Miss België uit de Leiestreek komt, is dit jaar één op acht. Josephine-Charlotte Lecluyse (18) uit Kuurne, Michelle Vermeersch (18) uit Harelbeke, Manon Vandemaele (17) uit Waregem en Meyram Chekrad (21) uit Menen gaan alle vier naar de finale. "Concurrentie tussen ons? Welnee, we zijn vriendinnen geworden."

Het is op zijn zachtst gezegd straf dat onze regio vier finalistes telt. Als elke provincie de provinciale Miss en haar twee eredames zou afvaardigen, zijn alle 30 plaatsjes daarmee al ingevuld. Miss West-Vlaanderen Emily Van Eeckhoutte uit Ardooie was als Miss West-Vlaanderen meteen geplaatst.

Koploper

"Josephine-Charlotte was eerste eredame, Michelle tweede eredame", leggen Manon en Meyram uit. "Wij hebben een soort van 'wildcard' gekregen van de organisatie, waardoor wij over eredames uit andere provincies zijn gesprongen. Eigenlijk zijn we daar best wel fier op, dat ze ons er opnieuw uitgevist hebben omdat ze ons er écht nog bij wilden hebben." Nathalie Desplancke (22) uit Middelkerke maakte met haar wildcard de provincie compleet. West-Vlaanderen is daarmee ook koploper als het op aantal kandidates aankomt. Meyram werkt in horecazaak Den Anker in Ieper, Michelle studeert modeontwerp in Gent, Josephine-Charlotte, die al heel wat modellenwerk gedaan heeft, zit in haar specialisatiejaar retail & visual merchandising aan Spes Nostra Heule en Manon studeert voor kapster in Antwerpen. "Ik kom uit een kappersfamilie", vertelt ze. "Het Huis van De Kappers is van mijn papa. Als ik dan toch voor kapster zou studeren -dat was al heel lang mijn droom- dan maar in de best mogelijke school, vond papa. En dus pendel ik elke dag naar Antwerpen. Met plezier, hoor, ik heb het ervoor over."

Troeven

Wanneer ze gevraagd worden om elkaars troeven te benoemen, aarzelen de meisjes niet. "Meyram is heel sociaal, en altijd positief en opgewekt. Ze is ook spontaan, ze staat op haar strepen, en ze weet altijd wat gezegd", zegt Josephine-Charlotte. "Ik kende Josephine-Charlotte via een vriendin, en ik vond haar altijd al een héél mooi meisje. Nu ik ze beter heb leren kennen, weet ik dat ze ook nog eens supertof is", zegt Michelle. "Manon is echt een lieve schat, die goudeerlijk is", zegt Meyram. "En Michelle heeft een prachtige glimlach. Op haar lengte ben ik met mijn 1,58 meter toch wel een beetje jaloers", besluit Manon.

Atypische miss

De complimentjes worden gul uitgewisseld. "We zien elkaar ook helemaal niet als concurrentes. Echt niet", zeggen de dames. "Meyram en Michelle kunnen bijvoorbeeld iets minder goed dansen", zegt Josephine-Charlotte. "Wij spreken daarom af om samen te oefenen tot iedereen de pasjes kan." "Of als er één van ons wat last heeft van stress, probeert de ander haar gerust te stellen. En als iemand het goed heeft gedaan, zeggen we dat, zeker en vast. We gunnen het elkaar eigenlijk wel", klinkt het. Maar uiteraard winnen de meisjes liefst zélf het kroontje. "Anders zouden we niet meedoen, hé." Over wie eigenlijk de meest atypische miss van hun vier is, moeten ze even nadenken. "Ik ben het in elk geval niet", lacht Michelle. "Ik kom nóóit de deur uit zónder make-up op." "Misschien dat ik misschien het minst aan het clichébeeld beantwoord", zegt Manon. "Zo zonder make-up en in een comfortabel trainingspak de straat op trekken. Ik durf dat gerust."

Binnen 10 dagen trekken de dames naar Turkije, voor de eerste opnames in het kader van de Miss België finale. Op 12 januari weten of er na Annelien Coorevits en Justine De Jonckheere nog eens een Miss België uit onze regio komt.