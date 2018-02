"Telkens warm ontvangen" WANNES CAPPELLE (HET ZESDE METAAL) 03 februari 2018

02u59 0

Wannes Cappelle trad een 15-tal jaar geleden voor het eerst op in de Trukendoos, toen hij een cabaretduo vormde met Dries Helsen. Hij zou de jaren erop nog meerdere keren terugkeren met Het Zesde Metaal, zijn huidige muziekgroep. "Het viel me telkens op hoe warm je daar ontvangen werd", blikt hij terug. "Het eten was er ook heerlijk." Cappelle bevestigt dat de Trukendoos een goeie reputatie heeft bij de artiesten. "Je kan er op je bek gaan, zonder erop afgerekend te worden. Ideaal dus om dingen te proberen."





(JME)