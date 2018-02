"Schande om hondjes bij zulke temperaturen te dumpen" DRIE PUPPY'S VAN ZEVEN WEKEN GEVONDEN IN DE GAVERS ALEXANDER HAEZEBROUCK

02u27 0 Harelbeke Dierenopvangcentrum Leiestreek in Zwevegem heeft drie puppy's opgehaald die in recreatiedomein De Gavers in Harelbeke gedumpt waren. "Breng ze toch naar ons in plaats van ze te dumpen", zegt Veerle Debaillie van het dierenopvangcentrum boos.

Het dierenopvangcentrum kreeg vorige donderdag een eerste telefoontje van de politie om 11.30 uur. "Wandelaars hadden een puppy opgemerkt aan de ingang van het domein op de Heerbaan in Harelbeke", vertelt Veerle Debaillie van het opvangcentrum. "We zijn het arme beestje meteen gaan ophalen. Om 15.30 uur kregen we een tweede telefoontje van de politie. Een wandelaar had een puppy opgemerkt die hem aan het volgen was. Opnieuw aan de ingang van het recreatiedomein", gaat Debaillie verder. "Uiteindelijk hebben we twee puppy's gevonden. Eentje had zijn rechter achterpootje gebroken en ze waren ook allemaal lichtjes onderkoeld. We hebben ze kunnen warm wrijven en in de warmte geplaatst. De beestjes zijn zeven weken oud. Het is een kruising van een stafford en een ander ras, mogelijk een labrador. De dierenarts heeft een gips geplaatst op het gebroken pootje, hij moet vier weken rusten. Hopelijk is de breuk tegen dan genezen, anders volgt een dure operatie. Ondertussen stellen ze het wel goed en zien ze er gezond uit. Hopelijk werden ze pas donderdagmorgen gedumpt en niet woensdagavond, want dan zouden ze dus de hele nacht in de vrieskou doorgebracht hebben, verschrikkelijk."





Chippen

Vrijwilligers van het dierenopvangcentrum hebben nadien nog het domein uitgekamd, maar konden geen puppy's meer vinden. Volgens Veerle werden de dieren gedumpt omdat de eigenaar niet wou betalen om ze te chippen en te registreren, wat 45 euro per hond kost. "Veel mensen weten het niet, maar als je ze naar het asiel brengt, hoeft dat niet. Je kunt ze anoniem bij ons achterlaten. Dat is een betere oplossing dan ze zomaar ergens te dumpen. Wie doet nu zoiets? En dan nog met zulke temperaturen. De hondjes blijven zeker nog enkele weken om te herstellen in het asiel. Als we te weten komen wie de eigenaar is, melden we dat zeker aan de politie", besluit Debaillie.