'Pedofielenjager' zelf terecht voor afpersing 12 juni 2018

"Vertrouw je het gerecht niet, dat je zelf op pedofielen wil jagen?" Die vraag stelde de Kortrijkse strafrechter gisteren aan een 34-jarige man uit Wevelgem. Nadat hij op de TMF-chat een bericht had zien passeren van een oudere man die op zoek was naar jonge meisjes besliste een verbouwereerde Mathias D. zich als meisje voor te doen en een afspraakje te regelen. In Harelbeke ontmoetten beiden elkaar en bleek de ware toedracht. In ruil voor geld besloot D. te zwijgen. Nadien nam hij nog een tweede keer contact op met de verzender van de TMF-chat om extra geld te eisen. D. vroeg er zonder straf van af te kunnen komen. Vonnis op 25 juni. (LSI)