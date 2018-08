"Passie voor schoenen van oma geërfd" OLIVIA COUVREUR (26) LANCEERT EIGEN LIJN 'CARA ROSA' JOYCE MESDAG

04 augustus 2018

02u35 0 Harelbeke Hoeveel paar schoenen een vrouw ook in haar kast heeft staan, aan de liefde voor schoenen van Olivia Couvreur (26) uit Hulste kan ze moeilijk tippen. Olivia trok anderhalf jaar naar Italië om er zelf schoenen te leren maken, en binnenkort lanceert ze haar eigen collectie 'Cara Rosa', naar haar oma Rosa, van wie ze de passie voor schoenen geërfd heeft.

Olivia heeft altijd een passie gehad voor mode. Al tijdens haar opleiding Economie droomde ze ervan van om ooit een eigen schoenenlabel te lanceren. "Enkele jaren terug heb ik 6 maanden in Rome gewoond, om Italiaans te leren, en ik ben er mijn hart verloren. Verhuizen naar hét modeland Italië om er een opleiding te volgen om schoenen te leren ontwerpen en vervaardigen, ik zag het dan ook echt niet als een opoffering."





Olivia vertrok vorig jaar in maart naar Italië om er aan de CERCAL-school een opleiding te volgen. "De opleiding geniet internationaal aanzien. Ik zat er tussen cursisten die vanuit China en Japan naar Italië waren gereisd om er les te volgen. Op zeven maanden tijd leer je er op 6 dagen per week hoe je gelijk welk type schoenen moet ontwerpen en maken."





Na haar opleiding bleef ze nog even plakken in Italië, om stage te doen bij Tod's, het gerenommeerd schoenenmerk.





Comfortabel

Na die stage in mei, leek voor Olivia de tijd rijp om van die eigen collectie echt werk te maken. "Telkens ik schoenen koop, bots ik op hetzelfde probleem. Schoenen zitten ofwel comfortabel, maar zien er niet elegant uit, óf ze zijn elegant, maar je komt de dag niet door zonder pijn. Daarom heb ik een schoenenlijn ontwikkeld met elegante schoenen, met een hak van maximum 5 cm, die zo comfortabel zitten als sneakers. Schoenen die er niet uitzien als comfortschoenen, maar het wél zijn."





Ze overlegde met podologen om tot deze 'perfecte schoen' te komen. "Ik gaf dan Italiaanse vriendinnen en familieleden prototypes met de vraag er eens een hele week mee rond te lopen. Daarna paste ik de schoen telkens aan, zodat hij voor verschillende soorten voeten, goed zou zitten."





Olivia heeft 6 modellen klaar. Het merk krijgt de naam 'Cara Rosa'. "Ik heb me laten inspireren door mijn lieve oma Rosa Dereuck uit Ingelmunster, van wie ik mijn passie voor schoenen heb geërfd. Zij zorgt bijna beter voor anderen dan voor zichzelf, en eigenlijk moeten mijn schoenen dat ook doen."





De schoenen zullen ongeveer 200 euro kosten. "Een faire prijs, voor handgemaakte schoenen, die ik kan aanbieden omdat ik rechtstreeks van de fabrikant aan de eindklant verkoop. De schoenen zullen verkocht worden via mijn eigen netwerk, en via internet.'"