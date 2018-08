'High five paal' van 60.000 euro bij Centrumschool 11 augustus 2018

02u34 0 Harelbeke De stad Harelbeke laat tegen september een 'high five paal' zetten ter hoogte van de Centrumschool. Zo'n high five paal is helemaal nieuw in onze regio. De leerlingen krijgen een armbandje waarmee elke high five met de paal wordt geregistreerd. Ze sparen zo punten voor leuke hebbedingen.

De bedoeling van het project is om leerlingen aan te sporen om meer te voet of met de fiets naar de Centrumschool te komen en zo tegelijk de luchtkwaliteit in de omgeving van de Centrumschool te verbeteren . De aankoop en installatie van de high five paal kost de stad 60.000 euro. De paal moet er staan tegen het begin van het nieuwe schooljaar in september.





Virtuele munt

Het stadsbestuur denkt er verder over na om een virtuele munt te lanceren waar je voordelen mee kan krijgen als je bijvoorbeeld winkelt bij lokale handelaars, deelneemt aan activiteiten in de stad of als je je met de fiets verplaatst. De virtuele munt komt er alleen als de Vlaamse overheid met subsidies over de brug komt in het kader van het City Of Thingsproject, dat steden en gemeenten beloont die slim werken met nieuwe technologieën. De Vlaamse overheid maakt 4 miljoen euro vrij om dergelijke toepassingen in steden en gemeenten te ondersteunen, maar het is nog niet duidelijk welke projecten er subsidies zullen krijgen. Dat is voorlopig afwachten. De stad Harelbeke diende samen met de gemeentes Avelgem, Wevelgem en Zwevegem een projectvoorstel in. Het projectvoorstel in Harelbeke wordt gedragen door burgemeester Alain Top (sp.a). (LPS)