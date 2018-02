"Fijne herinneringen aan café" JENS DENDONCKER (STAND-UPCOMEDIAN) 03 februari 2018

Jens Dendoncker maakte vier jaar geleden zijn debuut in de Trukendoos. "Ik heb fijne herinneringen aan het café. Een van de voorrondes van de Humorklas werd er georganiseerd, een comedywedstrijd die ik won. Twee jaar later mocht ik de Humorklas presenteren in de zaak. Het dak ging er toen echt af. Het is altijd leuker om in een warme omgeving op de planken te staan. Die avond is me bijgebleven." De Trukendoos is ideaal voor try-outs, zegt Jens. "Het publiek heeft een hart voor comedy." Op 14 februari treedt hij er opnieuw op, met een voorproefje van zijn show 'Bang van Dendoncker'. (JME)