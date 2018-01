"Eindelijk heb ik mijn leven terug" DRANKDUIVEL VERDREVEN DANKZIJ IMPLANTAAT HANS VERBEKE

02u44 0 Foto Hans Verbeke Johan, die anoniem wil blijven, geniet nu weer van de gewone dingen van het leven. Harelbeke Een weekend zuipen kostte Johan tot 700 euro en ook tijdens de week kon hij niet van de fles blijven. Tot hij besloot dat het genoeg was. Vandaag is hij clean dankzij een implantaat dat hem misselijk maakt als hij alcohol drinkt. "Sindsdien heb ik mijn leven terug."

Na de plotse dood van zijn vrouw raakte Johan (*fictieve naam, nvdr.) zeven jaar geleden op de dool. "Van het ene ogenblik op het andere bleef ik alleen over, met twee kinderen", vertelt de man, die omwille van zijn zelfstandige activiteit anoniem wil blijven. "Gelukkig waren mijn ouders er om de kinderen op te vangen. Ze hebbend dat uitstekend gedaan. Mij verging het minder goed. Ik begon te drinken. Aanvankelijk alleen op vrijdag- en zaterdagavond, maar al snel de hele week door. Tientallen keren ben ik stomdronken met de wagen naar huis gereden. Aan een slakkengangetje, dat wel. Maar toen ik weer nuchter was, slaakte ik elke keer een zucht van verlichting omdat ik niemand had aangereden."





Weerspannigheid

Zijn verslaving bracht Johan ook enkele keren voor de rechter. Eerder deze week werd hij in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 300 euro, wegens weerspannigheid. "Het was helemaal niet netjes", zucht hij. "Ergens in 2015 had ik op café in Bissegem een hele namiddag Bacardi en bier gedronken. De uitbaatster wilde niet dat ik nog met de auto zou rijden. Ik ging akkoord en gaf haar m'n sleutels. Maar toen ik het café verliet, belde ze toch de politie, omdat ze vreesde dat mij iets kon overkomen. Een terechte bezorgdheid, besefte ik achteraf. Maar de komst van de agenten werkte als een rode lap op een stier. Als ik gedronken heb en me in het nauw gedreven voel, verander ik in een beest. Ik schopte naar de agenten, en schold hen de huid vol. Daar konden ze niet mee lachen. Ik werd opgepakt, maar ook in de combi, op het commissariaat en toen ik in de cel werd gestopt om te ontnuchteren, bleef ik letterlijk wild om me heen schoppen. Nadien heb ik een brief geschreven naar de politie, om me te verontschuldigen."





Voordelen ontdekt

Drie veroordelingen staan er inmiddels op het strafblad van Johan. In 2016 besloot hij dat het zo niet verder kon. "Ik moest en zou van mijn verslaving af geraken. Ik ging bij de AA aankloppen en nam ook Antabuse-pillen, die je misselijk maken als je toch drinkt. Maar niks leek te werken. Tot ik las over een implantaat met Antabuse. Dat geeft dezelfde werkzame stof af als de pillen. Maar je kan er niet onderuit komen, eenmaal het implantaat in je lichaam zit. Op 9 december 2016 was het zover. Sinds die dag ben ik clean. De drang naar alcohol is compleet weggevallen. Intussen heb ik de voordelen leren ontdekken van het nuchter-zijn. Wat anderen misschien een normaal familiaal leven noemen, is voor mij een echte openbaring. Een zalig weekendje weg, genieten met de kinderen, het kan allemaal weer. Ook mijn zelfstandige activiteit draait weer veel beter. Klanten haakten vroeger vaak af omdat ik afspraken niet nakwam, door mijn verslaving. Dat is nu gedaan. Iedereen kan weer op me rekenen."