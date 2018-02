"Eerste podium was deur op bierbakken" COMEDYCAFÉ TRUKENDOOS VIERT 20STE VERJAARDAG JOYCE MESDAG

03 februari 2018

03u00 0 Harelbeke Comedycafé de Trukendoos in Stasegem mag dit jaar 20 kaarsjes uitblazen. Geen komiek met een béétje naam in Vlaanderen, of hij stond al op de planken van het gerenommeerd comedycafé. Onder meer Wouter Deprez, Alex Agnew en Wim Helsen passeerden er al de revue. "De eerste artiesten ronselde ik op de ZaMu-awards, en zo ging de bal aan het rollen", zegt illusionist Lieven 'Gili' Gheysen, die het café destijds opstartte met zijn vrouw Annick.

De Trukendoos kent zijn start in 1997. Lieven Gheysen, beter bekend als mentalist Gili, en zijn echtgenote Annick Buysens waren op zoek naar een nieuwe woning in het Harelbeekse. "Het pand in Stasegemdorp, dat toen altijd café was geweest, sprak ons me-teen aan. We zouden van de caféruimte onze leefruimte maken. Zo'n toog in je living, dat stond nog wel tof, vonden we. Tot mijn vrouw bekende dat ze er eigenlijk altijd wel al van gedroomd had om een café op te houden. We zouden het café openhouden in het weekend, zo was ons eerste idee. Tot bleek dat er zóveel administratief werk inkroop, dat het eigenlijk bijna de moeite niet was om dat allemaal te doorworstelen om dan enkel maar in het weekend open te doen."





ZaMu

En dus werd de Trukendoos een écht café, waar vooral Annick, maar ook Gili regelmatig achter de toog stonden. "We wilden dat het café een echte meerwaarde zou zijn voor de buurt, en we besloten dus vrij snel om nu en dan optredens te organiseren." Dat Gili als illusionist weleens tussen de artiesten vertoefde, kwam daarbij handig van pas. "Ik was lid van ZaMu, een vereniging voor zangers en muzikanten, gewoon omdat er niet echt een gelijkaardige beroepsvereniging was voor mijn stiel. Ik mocht naar de ZaMu-awards, de huidige Mia's, en kwam daar in contact met heel wat artiesten. Ik heb daar gewoon iede-reen aangesproken met de vraag om eens te komen optreden in ons café. Als je niets vraagt, heb je niets, hé? Tot mijn eigen verbazing zeiden er meteen heel wat 'ja'. En eens die dan langs waren geweest, en dik tevreden terug naar huis keerden, ging de bal aan het rollen."





Goede reputatie

Want tevreden, dat is iedereen wel als ze bij de Trukendoos op de planken staan. Het comedycafé heeft een goede reputatie bij artiesten. "Omdat ze altijd héél warm verwelkomd werden vroeger, en ook nu nog. Of er nu een enorm bekend artiest naar de Trukendoos komt, of een artiest die nog maar zijn eerste stappen zet in de sector, ze worden áltijd warm onthaald. De kleinschaligheid van de Trukendoos is de grootste troef. Het publiek hier is wárm, je krijgt de kans om hier op je bek te gaan, zonder daar op afgerekend te worden. Het geeft je als artiest de kans om nieuwe dingen uit te proberen, om te checken of iets marcheert of niet."





"Prachttijd"

De lijst van stand-upcomedians die tijdens die twee decennia op de planken van dit 'gerenommeerd comedycafé' stonden - niet onze woorden maar die van Jens Dendoncker - is eindeloos: van Wouter Deprez, Alex Agnew en Wim Helsen tot Philippe Geubels. Maar ook muzikanten als Zjef Vanuytsel, Raymond van het Groenewoud en Kommil Foo kwamen er al optreden. "Het was echt een prachttijd", zegt Gili. "Maar na tien jaar was het mooi geweest.





Opvolging

Het koppel vond in Nanske Kenis en Brecht Deweerdt, de huidige uitbaters, waardige opvolgers. Brecht aarzelde geen minuut toen hij hoorde dat hij de Trukendoos, waar hij al jaren pintjes had helpen tappen, mocht verder zetten. "Hij zou een café binnenwandelen waar hij niemand kent, gewoon om gezellig aan de toog te zitten", zegt Nanske. Nanske ontfermt zich over het papierwerk en ze legt de klanten met veel plezier in de watten met lekkere hapjes. "Daar kan ik echt gelukkig van worden, als je ziet hoe je mensen in deze tijd nog plezier kan doen met wat lekker eten." Een vaste klant houdt voor hen de comedyscene in de gaten en hij raadt hen aan welk opkomend talent ze best eens in huis halen.





Nanske tovert dan elke keer een lekkere maaltijd op tafel, en dat valt in de smaak bij artiesten. "Knolselderpuree met kipfilet bijvoorbeeld, dat hoeft geen haute cuisine te zijn. Eenvoudige, lekkere gezonde kost, daar scoor je mee."