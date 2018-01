"Chiroleiders studeren? Dan bakken we wafels" 22 januari 2018

Wat doe je als de leiders van de jeugdverenigingen moeten studeren en geen werking kunnen geven op zondagmiddag? Dan neem je met de jeugddienst, het jeugdhuis en jeugdcentrum gewoon de werking over. En zo speelden 250 kinderen van de chiro's Bavikhove, Stasegem en 't Eiland en de scouts van Harelbeke en Stasegem samen op de drie locaties van de overnemers. "Tot vorig jaar lieten wij films zien als de leiders moesten blokken, maar nu kozen we voor een actieve namiddag. Met succes, dit is voor herhaling vatbaar", vindt jeugdraadvoorzitter Thomas Guillemyn. Brent Wyseur (8) uit Stasegem geniet. "Ravotten op het springkasteel, spelletjes spelen en wafels bakken, het mag gewoon allemaal. De wafels waren trouwens heel lekker." De jeugdraadleden en enkele ouders begeleidden de workshops. (XCR)