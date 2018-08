Zware elektriciteitsstoring 17 augustus 2018

In Hamont-Achel heeft zich gisteren een algemene elektriciteitsstoring voorgedaan, waardoor er in verschillende straten in het stadje geen stroom was. De eerste meldingen kwamen binnen omstreeks 9.56 uur. Infrax werd op de hoogte gebracht en trachtte het probleem meteen op te lossen. Omdat het om een zware panne ging, duurde dat echter een hele tijd. Na enkele uren was het probleem toch verholpen. Onder meer de bewoners van het Bernard Kempplein, Bosstraat, Fabrieksstraat, Lozenweg, De Hoort, Burg, De Kempkens, Molensteenstraat, Napoleonspad, Stad en Stadswaag werden getroffen.





(BVDH)