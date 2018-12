Zware discussies aangekondigd op laatste gemeenteraad 2018 Birger Vandael

13 december 2018

15u04 0 Hamont-Achel Neen, tussen de vorige meerderheid en de nieuwe meerderheid in Hamont-Achel komt het niet meer goed. Op de laatste gemeenteraad van aanstaande 17 december staan een aantal beslissingen op de agenda in dossiers waarover de twee het totaal oneens zijn. “Dit druist in tegen de wet”, foeteren PRO en N-VA.

De toekomstige meerderheid (PRO en N-VA) heeft een totaal andere visie in dossiers als ‘Wonen in het park’, sporthal ‘De Koekoek’ Achel en de restauratie ‘klooster en kapel Ursulinen’. “Nu nog snel projecten laten goedkeuren wetende dat deze projecten niet worden uitgevoerd door de nieuwe meerderheid, is spelen met het geld van de belastingbetaler”, klinkt het streng.

Wat betreft de gronden van de Wal stoot het PRO en N-VA tegen de borst dat deze nog worden toegewezen aan een projectontwikkelaar voor het bouwen van een zeventigtal appartementen, terwijl zij hier juist een groen park willen. De meerderheid wil ook een nieuwe sporthal in Achel waar een prijskaartje van 3,4 miljoen euro op plakt. PRO en N-VA zijn voorstander van een sporthal op een andere locatie en op lange termijn. Tot dan willen ze de levensduur van de huidige sporthal verlengen. Terwijl de meerderheid ten derde extra middelen wil voorzien voor klooster Ursulinen, willen PRO en N-VA eerst de financiële situatie analyseren.

Wordt ongetwijfeld vervolgd maandagavond om 20 uur op het stadhuis.

