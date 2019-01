Zorgt installatievergadering voor nieuwe start? Birger Vandael

04 januari 2019

15u18 0

Woensdagavond vond in Hamont-Achel de installatievergadering plaats van het nieuwe stadsbestuur. Alle gemeenteraadsleden legden de eed af en de verschillende raden en comités werden samengesteld. Voor kersvers burgemeester Rik Rijcken (PRO) was het een bijzondere avond. Hij kijkt er alvast naar uit om de komende zes jaar te besturen: “In samenwerking met alle 22 gemeenteraadsleden willen we op een positieve manier en met veel goesting werken aan de verdere ontwikkeling van Achel als ‘groen dorp’ en van Hamont als ‘Teutenstad’. Door onze inwoners samen met het bestuur en de stedelijke diensten mee te laten denken over de toekomst van Hamont-Achel willen we komen tot een ruim gedragen beleid. Samen staan we klaar om de uitdagingen in onze stad aan te pakken.” Het waren woelige politieke maanden in Hamont-Achel met veel discussies. Her en der lieten gemeenteraadsleden uit zowel de meerderheid als de oppositie weten vanaf 2019 op positieve wijze samen te willen werken.