Zomervakantie vol activiteiten 09 mei 2018

De zomervakantie in Hamont-Achel is gevuld met activiteiten: een circuskamp, een huttenbouwkamp, Pony Fun, het Muzikamp, Graffitikamp, Let's dance, en Start to swim. Ook aan de allerkleinsten werd gedacht. Stoere kleuters kunnen op themakamp rond kamperen en kleine Picasso's kunnen zich laten gaan tijdens de creadagen. Verder zijn er nog drie leuke uitstapjes gepland een boerderijbezoek aan 't Broekxhof, alsook tripjes naar de Valkenier en de Efteling. Externe partners zorgen ook nog eens voor allerhande sportkampen. Ook de speelpleinwerking loopt naar goede gewoonte tussen 3 juli en 28 augustus met als climax de gedeelde activiteit 'Fata Morgana' op 2 augustus. Een overzicht van het volledige aanbod vind je terug op www.hamont-achel.be/zomeraanbod of op de papieren tablets die binnenkort op de scholen worden verdeeld. Op donderdag 17 mei om 16 uur openen de inschrijvingen voor de activiteiten van de stad.





(BVDH)